Tokat'ta cami bahçesinde bulunan cisim patladı! 1'i ağır 4 çocuk yaralandı

Cismin büyük bir gürültü ile patlaması sonucu 4 çocuk yaralandı. Çocuklar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşları 7 ile 10 arasında değişen 4 çocuk tedavi altına alındı. Yüzünde, başında ve ayaklarında patlama sonucu yanık olan Tarık Kipel (8) travma servisimde tedaviye alındı.