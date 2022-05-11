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    • Yaşam
    • 11.05.2022 15:09
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    • 11.05.2022 15:23
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    Tokat'ta cami bahçesinde bulunan cisim patladı! 1'i ağır 4 çocuk yaralandı

    Son dakika haberine göre Tokat'ta cami bahçesinde buldukları cismin üzerinde ateş yakan 4 çocuk, cismin patlaması sonucu yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağrı olduğu öğrenildi.

    Cami bahçesinde bulunan cisim patladı! 1’i ağır 4 yaralı

    Tokat'ta 4 çocuk cami bahçesinde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


    Edinilen bilgiye göre olay, Ali Paşa Mahallesinde boş bir alanda meydana geldi. Bir gün önce Alipaşa cami bahçesinde çocuklar bir cisim buldu. Okul çıkışı boş alanda 4 kafadar buldukları cismin üzerinde ateş yaktı.

    Cismin büyük bir gürültü ile patlaması sonucu 4 çocuk yaralandı. Çocuklar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşları 7 ile 10 arasında değişen 4 çocuk tedavi altına alındı. Yüzünde, başında ve ayaklarında patlama sonucu yanık olan Tarık Kipel (8) travma servisimde tedaviye alındı.



    Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Halil İbrahim Akdoğan, çocukların 1'sini durumunun ağır olduğunu hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre patlamanın ses bombası olduğu değerlendiriliyor.

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