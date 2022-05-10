Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.05.2022 13:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2022 14:13
    ABONE OL

    Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsünü AFAD ve itfaiye kurtardı

    Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan Destebaşı, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA
    Sulama kanalına düşen aracı AFAD ve itfaiye kurtardı

    Kaza, bugün gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Adem K. yönetimindeki 06 BIH 854 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık bir metre derinliğe sahip sulama kanalına uçtu.

    Araç içinde mahsur kalan sürücüyü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücü Adem K.'nın içinde bulunduğu otomobili, halatla yukarı kaldırarak suyun içinden çıkardı. Yol kenarına alınan otomobilden itfaiye ve sağlık ekibi tarafından indirilen Adem K.'nın alkollü olduğu ileri sürüldü. Kaza yerindeki ambulansta ayakta tedavi edilen Adem K., daha sonra polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Memur ve emeklilere maaş ve 3600 ek gösterge açıklaması
    Haberler Yaşam Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsünü AFAD ve itfaiye kurtardı
        SON DAKİKA