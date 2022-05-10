Evlilik arifesindeki kadın lazer epilasyona gitti kolları yandı: Bu kolla mı gelinlik giyeceğim

İzmit'te 28 Nisan günü lazer epilasyon yaptırmak için güzellik merkezine giden Tuba Yıldız, işlem sonrasında kollarında acı ve ağrılar hissetti. Bir gün sonra doktora giden Yıldız'ın kollarında birinci derece yanıklar olduğu tespit edildi.
Güzellik merkezini arayıp durumu anlatan Tuba Yıldız'a, cildi kuru olduğu için böyle bir durum olabileceği söylendi. Güzellik merkezinden ödediği paranın iadesini isteyen Tuba Yıldız, zararının karşılanacağını söylediklerini belirtti.
"BAYRAM GÜNÜ CANIM ÇOK ACIDIĞI İÇİN HİÇBİR YERE GİTMEDİM"
Olayı anlatan Tuba Yıldız, "28 Nisan günü ilk seans olarak kolum için lazer epilasyona gittim. O gün atış yaptıklarında da çok canım acımıştı. O gün oradan çıktım. Canım çok yanıyordu.