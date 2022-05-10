Evlilik arifesindeki kadın lazer epilasyona gitti kolları yandı: Bu kolla mı gelinlik giyeceğim

O gün idare ettim. Sonra kolumda yanmalar ve su toplama başladı. Bayram günü uzun kollu giyemediğim için bütün gün evdeydim. Canım çok acıdığı için hiçbir yere gitmedim. Bayramın ikinci günü canım o kadar çok yanmaya başladı ki, Seka Devlet Hastanesi'nin acil servisine gittim. Oradaki doktor da birinci dereceden yanık olduğunu söyleyerek merhem önerdi. Onları sürdüm" dedi.