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    • Yaşam
    • 10.05.2022 13:36
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    • 10.05.2022 13:36
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    İzmir'de 52 milyon liralık 'kaçak sigara' baskını

    İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen yere baskın düzenlendi. Baskında 10'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. El koyulan malzemelerin piyasa değerinin ise 52 milyon TL olduğu belirlendi.

    İzmir’de 52 milyon liralık ’kaçak sigara’ baskını

    İzmir'in Torbalı ilçesinde, kaçak sigara üretilen imalathaneye yapılan jandarma baskınında, 10'u yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin ise 52 milyon lira olduğu belirtildi.



    İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde kaçak sigara üretildiği iddia edilen Subaşı Mahallesi'ndeki imalathaneye operasyon düzenledi.

    Ekipler, piyasa değeri 40 milyon lira olan 1 sigara üretim makinesi, 2 forklift, 6 ton kıyılmış tütün, 1 milyon 500 bin doldurulmuş sigara, 9 milyon 300 bin sigara filtresi, sigara üretiminde kullanılan 3 ton tutkal ve 1 jeneratör ele geçirdi. Bu malzemelerin toplam değerinin 52 milyon lira olduğu belirtildi. Suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan 10'u yabancı uyruklu 12 kişi hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem başlatıldı.

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    Haberler Yaşam İzmir'de 52 milyon liralık 'kaçak sigara' baskını
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