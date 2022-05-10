Gaziantep'teki kan donduran infazda "Tiktok" detayı! Öldürülen isim fenomen çıktı! Cinayetin nedeni Tiktok gelirleri mi?

Gaziantep'te 5 gün önce aracı taranarak öldürülen 22 yaşındaki Emirhan Nur'un Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Cinayetin Nur'un Tiktok'tan kazandığı parayı zanlılara vermediği için işlendiğini iddia eden Avukat Ramazan Hakan Urul, cinayeti işleyen 4 zanlının Suriye'ye kaçmaya çalıştığını söyledi.
Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Bilek Mahallesi yakınlarında bulunan dağlık arazide 5 Mayıs sabahı yaşandı. İddiaya göre, bölgedeki bağ evinde kalan evli ve üç çocuk babası 22 yaşındaki Emirhan Nur, aracıyla bağ evinden ayrıldıktan sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Nur'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken jandarma ekipleri ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.
CİNAYETİN NEDENİ TİKTOK GELİRİ İDDİASI
Cinayetle ilgili şok bir iddiayı paylaşan Nur'un ailesinin avukatı Ramazan Hakan Urul, Tiktok fenomeni olan Emirhan Nur'un sosyal medyadan elde ettiği geliri zanlılara vermediği için öldürüldüğünü söyledi. Sosyal medyadan çok ciddi gelire sahip olan Nur'un ve eşinin cinayetten önce ciddi tehditler aldığını paylaşan Avukat Urul, aranan 4 zanlının Suriye'ye kaçmaya çalıştığını belirtti.
JANDARMA 4 ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Ekipler başlatılan soruşturma çerçevesinde Fehime C.'nin cinayet sırasında bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Fehime C.'nin verdiği bilgiler üzerinden cinayeti işleyen zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, Fehime C.'nin ağabeyi Mehmet C., kardeşi Kadir C. ile kuzenleri Mehmet C. ve Orhan C. için yakalamak kararı çıkarttı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fehime C., "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken jandarma diğer 4 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.