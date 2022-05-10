Duygusal, anlamlı, farkındalık içeren Engelliler Haftası mesajları - resimli sözleri! Engelliler Haftası mesajları - sözleri 2022!

Engelliler Haftası mesajları - sözleri! En güzel anlamlı Engelliler Haftası mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. Engellilere toplumda farkındalık yaratma amacıyla her yıl 10 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle Dünya Engelliler Haftası kutlanıyor. Siz de farkındalık yaratmak için haberimizin içerisinde yer alan mesajları ve sözleri paylaşabilirsiniz. Engelli haklarına dikkat çekebilmek için etkinliklerin düzenlendiği bu özel günde paylaşılabilecek en güzel sözleri sayfamızda derledik. İşte Engelliler Haftası mesajları en güzel anlamlı!
ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN 2022?
Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapar.
DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI, SÖZLERİ
Hepimizin her an birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelli bireylere ve ailelerine ömür boyu sağlık ve huzur diliyorum.
Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.
Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur. Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.