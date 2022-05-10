Duygusal, anlamlı, farkındalık içeren Engelliler Haftası mesajları - resimli sözleri! Engelliler Haftası mesajları - sözleri 2022!

Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.

Bütün engelleri birlikte aşacağımız engellilerimizin engelliler haftası kutlu olsun.

Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun.

Bugünü kutlamak değil de onları anlamak farkında olma günü olmalı engel yeter ki kalplerde olmasın bütün engeller aşılmak içindir.

Onlara engel olan en çok da biziz. Onların ise yürekleri, düşleri her türlü engeli aşacak seviyede. Ve ben o kadar güzel bir mesleğe sahibim ki, onların düşlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorum. Engelleri beraber aşacağız.

Engelleri kaldıralım. Unutmayalım, Unutturmayalım... İşitme engelli çocuklarımızı duymazdan gelmeyiniz.