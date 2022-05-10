Bursa'da husumetli olduğu iki kişiyi alıkoyup mermi yutturan gecelik ve kırmızı etek giydirip video çeken kişi tahliye edildi

Olay, 10 Şubat günü Yıldırım ilçesi, Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Gamze Ü. isimli aynı kızı seven E.M. ile Yaşar Ç., aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi. E.M. arkadaşı M.Ş. ile birlikte Yaşar Ç.'nin evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.
Yaşar Ç., yanındaki Ebubekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte E.M. ve M.Ş.'nin ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme- yumruk dövdü. Bu sırada Yaşar Ç. belinden çıkardığı tabancayı, E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu. Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye gecelik giydirdi. O anları da M.Ş.'ye tehditle cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.
POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDILAR
Yaşar Ç.'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı işkence görüntülerini izleyen E.M.'nin arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yaşar Ç.'nin evine baskın yaptı. E.M. ile M.Ş.'yi kurtaran polis, Yaşar Ç.'yi ise gözaltına aldı.