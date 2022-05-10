Eski sevgilisini Burcu Can Eşmen darp eden Emre Özer hakkında 16 yıl hapis cezası istendi

Bursa'da Burcu Can Eşmen (36), eski sevgilisi Emre Özer (33) ile bir eğlence merkezinde karşılaştı. İddiaya göre genç kadına saldırdı. Sonra da Ozan B. adlı şahısla arabaya bindirip olay yerinden kaçırdı. Arabada da dövdüğü kadının yol kenarına attı.







DURUŞMA ERTELENDİ

Özer tutuklandı ancak 2 ay sonra serbest bırakıldı. Ozan B ise pişman olduğunu açıkladı. Genç kadın karara itiraz etti. Duruşmada mütalaa veren savcı, Emre Özer'in, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'hakaret' suçlarından 16 yıl, Ozan B.'nin ise 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.

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