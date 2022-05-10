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    Beşiktaş'Ta kentsel dönüşüm yapan şirketlerden tarihi skandal! 150 yıllık çeşmeyi yıktılar

    Beşiktaş'ta kentsel dönüşüm başladı. Ancak inşaat şirketi, tarihi bir skandala imza attı. Yapacağı binayla birlikte 150 yıllık çeşmeyi de yıktı! Bölge halkı duruma şaştı kaldı. Şantiye şefi ise “Daha güzelini yapacağız” savunması yaptı.

    ’Su’kandal!

    Skandal mega kent İstanbul'da yaşandı. Beşiktaş Dikilitaş'taki Hamidiye Çeşmesi, 1800'lerden 1926'ya kadar ilk yapıldığı bölgede kaldı. 1970'lerde ise yer değişikliği ile Hora Sokak'a taşındı. 150 yıllı aşkın sürede bölge halkının en sevdiği tarihi yapılar arasında yer aldı. Ancak geçtiğimiz günlerde, bir inşaat faciasına kurban giderek ortadan kaldırıldı! Çünkü arkasındaki bina kentsel dönüşüme girince, 17 Nisan'da izinsiz yıkıldı! Yerinde artık demir yığınlarının bulunduğu çeşmenin yıkılması büyük tepkiye yol açtı. Şantiye şefi Kaan Kürşat Kocaoğlu ise bir skandala imza attı. Yıkımla ilgili "Bu çeşme bizim inşaat sahamızın içerisindeydi. Biz de yıktık. İnşaat bittikten sonra zaten biz bu çeşmenin daha güzelini yapıp mahallenin hizmetine sunacağız" açıklaması yaptı.

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    Haberler Yaşam Beşiktaş'Ta kentsel dönüşüm yapan şirketlerden tarihi skandal! 150 yıllık çeşmeyi yıktılar
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