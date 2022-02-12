Gecelik giydirip ağzına silah dayadı! Daha önceki işkence görüntüleri çıktı





Ekipler, Çakıcı'nın, sosyal medyada uzun namlulu silahla şehir turu attığı görüntülere ulaştı. Çakıcı hakkında bu görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.



ÇAKICI'NIN YEĞENİYİM DEYİP PARA ALMIŞ

Olayın basına yansımasının ardından Çiğdem A. isimli kadın da dün Emek Polis Merkezi'ne giderek, Yaşar Çakıcı hakkında şikayetçi oldu. Çiğdem A. ifadesinde, "Bana Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olduğunu söyledi. Benden birkaç kez borç para aldı. Parayı geri istediğimde ise ödemedi ve beni tehdit etti. Daha sonradan öğrendim ki Yaşar kimsenin yeğeni değilmiş. Soyadını da mahkeme kararıyla değiştirmiş. Haberlerde görünce kendisini tanıdım ve ben de şikayetçi olmak için buraya geldim" dedi. Sorguları devam eden şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.