Gecelik giydirip ağzına silah dayadı! Daha önceki işkence görüntüleri çıktı

Olay, perşembe günü Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Çakıcı, yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında kız meselesi bulunan E.M.'yi evine götürdü. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı.
Yaşar Çakıcı ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı. Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Yaşar Çakıcı belinden çıkardığı tabancanın namlusunu E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti, ardından da mermi yutturdu. Şüpheliler, daha sonra kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. E.M.'ye sabaha kadar işkence yapan 3 şüpheli, o anları da cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.
GENÇ KIZ DA EVDEYMİŞ
E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Adresini tespit ettikleri eve baskın yapan ekipler, E.M.'yi kurtarıp Yalçın Çakıcı'yı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, hem E.M.'nin hem de Yaşar Çakıcı'nın Gamze Ü. adındaki kızı sevdiğini ve bu nedenle de aralarında husumet olduğunu belirledi. Ekipler, bir süre sonra da Bekir T. ve Gökhan Y. ile olay sırasında evde bulunan Gamze Ü.'yü de gözaltına aldı.