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    Çorumda başı boş köpekler tarafından saldırıya uğrayan çocuğun dalağı ve böbreği parçalandı

    Çorum’da M.Ü, sokak köpeklerinden kaçarken yere kapaklandı. Dalağı ve böbreği parçalandı. Kıl payı hayatta kaldı. Ailesi dert yandı: Başka canlar yanmasın.

    Yok böyle vahşit

    Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşet Türkiye'nin gündemine yerleşti. Korkunç haber bu kez Çorum'dan geldi. 15 yaşındaki M.Ü, başıboş gezen köpekleri yüzünden ölümle burun buruna geldi. Köpeklerden kaçmaya çalışırken dengesini kaybetti. Refüje takılıp sert bir şekilde zemine düşen genç, hemen hastaneye yetiştirildi. Düşmeye bağlı olarak dalağının parçalandığı böbreğinin ise yırtıldığı belirlendi. Operasyonun ardından M.Ü'nun yoğun bakımda tedavisi sürerken baba A.Ü duruma tepki gösterdi. "Çocuğum, büyük bir sıkıntı yaşıyor. Oğlumun şu an için hayati tehlikesi bulunmuyor. Bunların olmasını elbette istemezdik, başka canlar yanmasın. Elbette köpeklerinin de yaşam hakları var, bunu biliyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.



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