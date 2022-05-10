Ankara'da yüzlerce emekliyi hedef alan çeteye operasyon! Faiz yalanıyla maaşlarına el koydular

YAŞLI VE ENGELLİ KİMSELERİ MAĞDUR ETTİLER

Zanlıların, yüzde 100 engelli raporu olan bir kişinin ve eşinin emekli maaşına el koydukları, yine aynı şekilde algılama yeteneği az olan yaşlı emeklileri seçerek, onların yerine evrakları kendileri doldurarak imzaladıkları, bu şekilde maddi durumu bozulan bazı yaşlı kişilerin evlerinden ve kaldıkları huzurevlerinden atıldıkları da polisin tespitleri arasında yer aldı.