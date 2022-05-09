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    • Yaşam
    • 09.05.2022 17:54
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    • 09.05.2022 18:10
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    Tekirdağ'da zehir tacirlerine büyük darbe! 29 kişi tutuklandı çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine büyük darbe indirdi. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 29 kişi tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine büyük darbe!

    Tekirdağ'da polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 29 kişi tutuklandı.


    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 9051 sentetik ecza hap, 6 kilo skunk, 634 gram eroin, 3 kilo bonzai, 258 gram metamfetamin, 3 tabanca, 3 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 590 TL ele geçirildi.



    Gözaltına alınan 29 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.



    İşte operasyonda ele geçirilenler;
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    Haberler Yaşam Tekirdağ'da zehir tacirlerine büyük darbe! 29 kişi tutuklandı çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
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