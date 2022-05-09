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    • Yaşam
    • 09.05.2022 17:17
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    • 09.05.2022 17:17
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    Kayseri'de içme suyuna hayvan gübresi karıştığı iddiasıyla ilgili Valilikten flaş açıklama

    Kayseri'de içme suyu şebekesine hayvan gübresi karıştığı iddiasıyla ilgili Valilikten açıklama geldi. Yapılan çalışma sonucu 2 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı duyuruldu.

    İçme suyuna gübre karıştı iddiası sonrası flaş açıklama

    Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde içme suyu şebekesine hayvan gübresi karıştığı belirlenirken, bununla ilgili 2 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

    Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Pazarören ve Tokmak mahallelerinde içme suyunun kirli aktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, içme suyu şebekesinin geçtiği Kayseri-Malatya kara yolu Güzyurdu bölgesinde ikamet eden H.T'nin eşi G.T. ile birlikte izinsiz ve ruhsatsız açtıkları 2 havuzda hayvan gübresinden biyoenerji üretimi yaptıktan sonra atığı satmak amacıyla depoladıklarını, söz konusu havuzlardan sızan atığın Pazarören ve Tokmak mahallelerinin içme suyu şebekesine karıştığını tespit etti.

    İl Sağlık Müdürlüğü ve KASKİ ile koordineli çalışma yürüten ekipler, H.T. ve G.T. hakkında TCK'nın 181. maddesi gereğince "çevreyi kasten kirletme" suçundan adli işlem, 2872 sayılı Çevre Kanununa muhalefetten de idari işlem başlattı.

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    Haberler Yaşam Kayseri'de içme suyuna hayvan gübresi karıştığı iddiasıyla ilgili Valilikten flaş açıklama
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