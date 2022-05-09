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    • Yaşam
    • 09.05.2022 18:05
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    • 09.05.2022 18:20
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    Konya'da arabanın camından sarkıp şov yapan magandaya 4 bin 458 lira ceza

    Konya - Antalya çevre yolunda gün içerisinde kayda alınan bir görüntü görenleri şoke etti. Seyir halindeki arabanın camından sarkan bir kişinin trafiği tehlikeye atmasının ardından emniyet güçleri 4 bin 458 lira ceza kesti.

    AA
    Camdan sarkan magandaya unutamayacağı ceza

    Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye atarak seyreden sürücüye 4 bin 458 lira ceza uygulandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Antalya çevre yolunda, bir aracın tehlikeli şekilde seyretmesi, araçtaki yolcunun da camdan çıkıp tehlikeli hareketler yapmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla harekete geçti.

    Çevredeki kameraları inceleyen polis, aracın plakasından sürücünün A.E, araçtaki yolcunun da E.H. olduğunu tespit etti.

    Polis, sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 4 bin 458 lira ceza kesti.

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    Haberler Yaşam Konya'da arabanın camından sarkıp şov yapan magandaya 4 bin 458 lira ceza
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