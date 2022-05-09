Memurun unutkanlığı nedeniyle 4 ay fazladan hapis yattı! Yer: Gaziantep





6 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü adli ve idari soruşturmanın tamamlanmasının ardından memur Mehmet Cahit A. hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlarından 6 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede 21 Ocak 2021'de görülen duruşma sonrasında verilen tahliye kararının Cumhuriyet Başsavcılığının esas masasına aynı gün içerisinde UYAP sistemi üzerinden gönderildiği belirtildi. Tahliye müzekkeresinin şüpheli Mehmet Cahit A. tarafından dosyaya kayıt edilmesine rağmen mağdurun tahliyesi için Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazılmadığı aktarılan iddianamede, söz konusu ihmalin tahliye kararının üzerinden 4 aydan fazla geçtikten sonra fark edildiği paylaşıldı.



"SEHVEN YAŞANMIŞ OLABİLİR"

İddianamede şüpheli memur Mehmet Cahit A.'nın da ifadesine yer verildi. Tahliye kararının kendisine ait ekran üzerinden sisteme kendisinin kayıt ettiğini ifadesinde belirten Mehmet Cahit A., "O tarihte 72 tahliye müzekkeresini kaydettim. Diğer tahliyelerde hiçbir sorun yaşanmadı. Söz konusu olay personel eksikliğinden kaynaklı iş yoğunluğu ile yaşandığım epilepsi hastalığından dolayı sehven yaşanmış olabilir. Sadece benim sorumlu tutulmam hakkaniyete uymuyor. Mağdur ve kardeşi tahliye ile ilgili mahkeme ve cezaeviyle görüşüyor ama hiçbir sonuç alamıyor. Mahkemelerin tamamına yakını tahliye kararını esas masa ile birlikte cezaevine gönderiyor. Söz konusu olayda mahkeme kararı cezaevine göndermiyor" ifadeleriyle kendini savundu.



"KARARI OKUYUP KAYIT ETMESİNE RAĞMEN ONAYA SUNMUYOR"

Şüpheli memur Mehmet Cahit A.'nın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik hayatın olağan akışına aykırı olduğu aktarılan iddianamede, "UYAP kayıtları göz önüne alındığında, şüphelinin görevi dahilinde olan tahliye kararını UYAP üzerinden açıp okumasına ve kayıt etmesine rağmen, kararı ilgili ceza infaz kurumuna gönderilmek üzere görevli Cumhuriyet Savcısının onayına sunmayarak ve görevinin gereklerine aykırı olarak ihmali davranışla kişi mağduriyeti ve kamu güvenilirliğinin zedelenmesine ve ayrıca mağdurun 4 ay gibi bir süre haksız yere ceza infaz kurumunda kalmasına sebebiyet vermek suretiyle üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır" denildi.



"İHMALİ OLAN HERKES YARGILANMALI"

Hazırlanan iddianameyi değerlendiren mağdur Onur Can Kantar'ın avukatı Mehmet Erdem, müvekkilinin beraat ettiği suçtan fazladan 4 ay tutuklu kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sanık memurun önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacağını aktaran Erdem, "Burada ciddi bir ihmal var. Müvekkilim tahliye kararını cezaevindeki yetkililere aylarca inandıramıyor. 4 ay sonra 'pardon' denilerek tahliye ediliyor. Burada etkin bir soruşturmayla İhmali olan herkesin yargılanması gerekir" şeklinde konuştu.

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