Memurun unutkanlığı nedeniyle 4 ay fazladan hapis yattı! Yer: Gaziantep

Gaziantep'te tutuklu yargılandığı dosyadan ilk duruşmada beraat edip tahliyesine karar verilen Onur Can Kantar, görevli memurun kararı cezaevine göndermeyi unutması nedeniyle 4 ay fazladan tutuklu kaldı. Cezaevindeki yetkilileri beraat ettiğine inandıramayan Kantar memurun ihmalinin fark edilmesi üzerine tahliye edilirken, belgeyi göndermeyi unutan Mehmet Cahit A. hakkında 6 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı.



Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde 28 Aralık 2020 tarihinde tutuklanan Onur Can Kantar (23), hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı "Hırsızlık ve mala zarar verme" suçundan iddianame hazırladı. İddianame Gaziantep 17 Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken tutuklu sanık Kantar, 21 Ocak 2021 tarihinde ilk defa hakim karşısına çıktı. Görülen ilk duruşmada hem beraatına hem tahliyesine karar verilen Kantar, mahkemenin verdiği karara rağmen 4 ay boyunca cezaevinden tahliye edilmedi. Hakkında verilen tahliye kararı yazısının tutuklu bulunduğu cezaevine görevli memurun unutkanlığı nedeniyle gönderilmemesinden dolayı cezaevinden çıkamayan Kantar, beraat ettiği suçtan tutuklu kaldı.



MEMURUN UNUTKANLIĞI 4 AY SONRA FARK EDİLDİ

Gaziantep Adliyesi'nde görevli memur Mehmet Cahit A.'nın tahliye müzekkeresini cezaevine göndermediği tahliye kararından 4 ay sonra 25 Mayıs 2021'de fark edildi. Adliyenin esas masa biriminde görevli olan memurun ihmalinin fark edilmesi üzerine beraat eden Kantar, cezaevinden apar topar tahliye edildi. Kantar'ın tahliye edilmesinin ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından memur Mehmet Cahit A. hakkında tutanak tutularak adli ve idari soruşturma başlatıldı.



"TAHLİYE KARARI MEMURUN BİLGİSAYAR EKRANINA DÜŞÜYOR"

Soruşturma dahilinde ifadesi alınan mağdur Onur Can Kantar, beraat kararı almasına rağmen 4 ay boyunca cezaevinde fazladan yattığını söyledi. Cezaevindeki görevlilere yaşadığı mağduriyeti anlatamadığını aktaran Kantar, gardiyanların ve yetkililerin tahliye kararı aldığına tahliye evrakının gönderilmemesi nedeniyle inanmadıklarını ifade etti. Mağduriyetin neden olan memurdan şikayetçi olduğunu belirten Kantar, "Tahliye kararı memur Mehmet Cahit A.'nın bilgisayar ekranına 21 Ocak 2021'de saat 13.56'da düşüyor. Memur tahliye müzekkeresinin gereği olan işlemleri yapmayarak müzekkereyi dosya içerisine bırakıyor. Müzekkerenin geç gönderilmesinden dolayı tahliye edilmediğimi cezaevinde öğrendim. Bu süreçte maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşadım" ifadelerini kullandı.