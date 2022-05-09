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Artvin'de korku dolu anlar! Şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı

Artvin'de düzenlenen geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde şampiyon olan boğa, etrafında horon oynayanları kovaladı. Kalabalık korku içinde dağılırken o anlar kameraya yansıdı.

09.05.2022 16:23 - Son Güncelleme: 09.05.2022 16:33
Artvin’de korku dolu anlar! Şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı

Artvin'de düzenlenen geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde şampiyon olan boğa, etrafında horon oynayanları kovaladı. Kalabalık korku içinde dağılırken o anlar kameraya yansıdı.

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Artvin’de korku dolu anlar! Şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı

Sarıbudak köyünde bu yıl 15'inci Melo Ödüllü Boğa Güreşleri Festivali düzenlendi.

Artvin’de korku dolu anlar! Şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı

Festivalde, 'Büyük Orta' kategorisinde şampiyon olan 'Çakıcı' adlı boğanın etrafına toplananlar, hayvana sevgi gösterilerinde bulundu, horon oynadı.

Artvin’de korku dolu anlar! Şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı

ETRAFINDAKİLERİ KOVALADI

Bu sırada ürken boğa, etrafındaki kalabalığı kovaladı. Panik yaşayanlar horonu bırakıp kaçmaya başladı. Arenadaki panik anları kameraya yansıdı.

Artvin’de korku dolu anlar! Şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı
Artvin’de korku dolu anlar! Şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı
Artvin’de korku dolu anlar! Şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı

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