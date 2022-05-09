Artvin'de korku dolu anlar! Şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı
Artvin'de düzenlenen geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde şampiyon olan boğa, etrafında horon oynayanları kovaladı. Kalabalık korku içinde dağılırken o anlar kameraya yansıdı.
09.05.2022 16:23 - Son Güncelleme: 09.05.2022 16:33
Festivalde, 'Büyük Orta' kategorisinde şampiyon olan 'Çakıcı' adlı boğanın etrafına toplananlar, hayvana sevgi gösterilerinde bulundu, horon oynadı.
ETRAFINDAKİLERİ KOVALADI
Bu sırada ürken boğa, etrafındaki kalabalığı kovaladı. Panik yaşayanlar horonu bırakıp kaçmaya başladı. Arenadaki panik anları kameraya yansıdı.