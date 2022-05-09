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    • Yaşam
    • 09.05.2022 12:59
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    • 09.05.2022 12:59
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    Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Arabayı kurşunladılar: 1 ölü, 1 yaralı

    Son dakika haberi! Kars’ta iki kişi otomobil ile kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sürücü hayatını kaybederken, araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı.

    takvim.com.tr
    İHA
    Kırmızı ışıkta kanlı pusu!

    Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenmeyen iki kişi, otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu.

    DURAN ARACA KURŞUN YAĞDIRDILAR
    Kimliği belirlenemeyen ve şahısların husumetlisi olduğu iddia edilen zanlı, duran araca kurşun yağdırdı.

    Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


    Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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