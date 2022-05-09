Trafik polisi hayat kurtardı! Kalem yardımıyla ilk müdahale yaptı

SÜRÜCÜNÜN YENİDEN NEFES ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Sürücünün yeniden nefes aldığı anlar ise kameralara yansıdı. Motosiklet sürücüsü, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen Hurshıdbek Olımjonov, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Sürücüye müdahale sırasında olay yerinde bulunan Volkan Erkul, "Dükkanda çalışıyordum. Bir anda insanların toplandığını gördük. Gittiğimizde motosikletli bir arkadaş fenalaşmış, yerde yatıyordu. Daha sonra 2 polis memuru geldi. Nabzını kontrol etti, nabzı yavaşlamıştı. Diline baktılar. Kalem bulduk, polislere verdik. Dilini çıkardı, kendine geldi. 10 dakika daha müdahale edilmeseydi rahmetli olurdu. Ambulanslar geldi müdahale edildi. Durumu iyiydi, hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.