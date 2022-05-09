Trafik polisi hayat kurtardı! Kalem yardımıyla ilk müdahale yaptı

Olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Hasanpaşa istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre, 34 MD 4381 plakalı motosiklet sürücüsü Özbekistan uyruklu Hurshıdbek Olımjonov, seyir halindeyken fenalık geçirdi.
Dili boğazına kaçtığı öğrenilen sürücü, motosikletten düşerek yere yığılırken, motosikleti de üzerine devrildi. Yerde yatan Hurshıdbek Olımjonov'u (32) gören sürücüler, sağlık ekiplerine haber verdi.
MOTORİZE TRAFİK POLİSİ KALEMLE MÜDAHALE ETTİ
Çevredekiler sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken, bu sırada olay yerinden geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize trafik polisi, olaya müdahale etti. İlk kontrolleri yapan trafik polisi, baygın yatan sürücünün nabzının zayıf olduğunu, göz bebeklerinin kaydığını ve solunum yolunun tıkalı olduğunu fark etti.