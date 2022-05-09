İstanbul Adliyesi'nde sınav yoğunluğu! Yanlarında bakın ne getirdiler

Toplam 3 bin 233 adayın, katip olmak için ter döktüğü sınavda başarılı olanlar, bir sonraki mülakata girmeye hak kazanacak.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, İstanbul Adliyesi'ne 308 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne 7 olmak üzere 315 zabıt katibi alınacak. Yine İstanbul Adliyesi'ne 64, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne de 5 icra katibi alımı yapılacak.

Zabıt katipliği sınavına giren Yeşim Bostancıoğlu heyecanlı olduğunu belirterek, "İnşallah güzel geçer. Metinleri vermişlerdi. Şu an uygulama sınavına giriyoruz. Klavye için çalışma yaptım, kursa gittim. Mülakata da kalırsam çalışacağım." dedi.

Sınavda heyecan yaşayacağını söyleyen Mehmet Kara ise, bilgisayar kullandığı için yatkınlığının bulunduğunu, bu nedenle çok fazla çalışmadığını kaydetti.