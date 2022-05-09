Kendini ‘Şifacı’ olarak tanıttı insanların sağlığı ile oynadı! Sözde hocanın çiğköfteci olduğu ortaya çıktı

Şoke eden olay İstanbul Tuzla'da yaşandı. Binali Yılmaz (78), baş ağrısı ve korkuları için soluğu Mikail Hoca diye nam salan M.S'nin yanında aldı. M.S'nin 'sende büyü var' demesi üzerine safran ve tuz dolu suyu günde iki kez içmeye başladı. Ancak şikayetleri daha da arttı. Bunun üzerine sözde hocanın kendisinden 40 yaş küçük olan akrabası F.Y ile nikah kıydı! 6 dükkan, 3 arsa 2 evi de M.S'nin akrabası olan yeni eşinin üzerine yaptı! Ancak içtiği su yüzünden kolon kanserine yakalandı!
KARTVİZİTİ BİLE VAR AMA
Çocukları, evde Arapça harfli yazılar ve tuzlu safranı görünce büyük şok yaşadı! Soluğu karakolda aldı. Şikayet üzerine ifadesi alınan Mikail Hoca lakaplı M.S'nin çiğköfteci olduğu ortaya çıktı! M.S, "120 liraya fal bakıyorum. Bunun da faturasını kesiyorum. Çiğ köfteciyken rüyamda kulağıma üç dua üflendi. Binali amcaya yardım etmek için sadece dua okudum. Evlenmek istediğini söyledi. Ben de o kadını bulup, aracı oldum. Kadının akrabam olduğunu bilmiyordum" savunması yaptı!
Ümit Erkan DEMİRCAN