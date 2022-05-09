Kendini ‘Şifacı’ olarak tanıttı insanların sağlığı ile oynadı! Sözde hocanın çiğköfteci olduğu ortaya çıktı

Şoke eden olay İstanbul Tuzla'da yaşandı. Binali Yılmaz (78), baş ağrısı ve korkuları için soluğu Mikail Hoca diye nam salan M.S'nin yanında aldı. M.S'nin 'sende büyü var' demesi üzerine safran ve tuz dolu suyu günde iki kez içmeye başladı. Ancak şikayetleri daha da arttı. Bunun üzerine sözde hocanın kendisinden 40 yaş küçük olan akrabası F.Y ile nikah kıydı! 6 dükkan, 3 arsa 2 evi de M.S'nin akrabası olan yeni eşinin üzerine yaptı! Ancak içtiği su yüzünden kolon kanserine yakalandı!