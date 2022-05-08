Antalya'da feci kaza! Ehliyetsiz ve alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 kişi öldü

Kazayı gören görgü tanığı Mehmet Bayram ise "Biz normal şeridimizde gidiyorduk. Araç sağımızdan geçip, sol taraftaki şeride geçti. Ondan sonra motosiklete çarptı. Yangını da biz söndürdük. En son kaza yaptı ve can aldı" diye konuştu.