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    • Yaşam
    • 08.05.2022 23:02
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    • 08.05.2022 23:12
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    Ortalık savaş alanına döndü! Aydın'da feci kaza... Paramparça oldu

    Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü. 1 otomobilin paramparça olduğu kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

    Savaş gibi kaza

    Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

    Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Köşk ilçesi Ovaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın istikametinde seyir halinde olan 38 UF 345 plakalı otomobilin sürücüsü E.G. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride uçtu.

    Yolun karşısına geçen otomobil o esnada Denizli istikametinde gitmekte olan A.Ç. idaresindeki 20 ASR 88 plakalı otomobil ile C.Y. idaresindeki 20 ALY 15 plakalı otomobile çarptı.

    1'İ AĞIR 7 YARALI
    Çarpmanın etkisi ile 38 UF 345 plakalı otomobil ikiye bölünürken, 20 ASR 88 plakalı otomobil ise yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

    ARABA İKİYE BÖLÜNDÜ
    İkiye bölünen aracın sürücüsü E.G. ağır yaralanırken, 20 ASR 88 plakalı otomobil içerisindeki A.Ç., N.Ç., S.Ç., S.Ç., ile 20 ALY 15 plakalı otomobil içerisindeki C.Y. ve E.Y. yaralandı.

        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, ağır yaralanan E.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekipleri muhtemel bir patlamaya karşı araçların elektrik bağlantılarını keserken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

        Ağır yaralanan E.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam Ortalık savaş alanına döndü! Aydın'da feci kaza... Paramparça oldu
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