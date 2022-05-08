Ortalık savaş alanına döndü! Aydın'da feci kaza... Paramparça oldu

Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Köşk ilçesi Ovaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın istikametinde seyir halinde olan 38 UF 345 plakalı otomobilin sürücüsü E.G. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride uçtu.

Yolun karşısına geçen otomobil o esnada Denizli istikametinde gitmekte olan A.Ç. idaresindeki 20 ASR 88 plakalı otomobil ile C.Y. idaresindeki 20 ALY 15 plakalı otomobile çarptı.