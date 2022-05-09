"Fatura" kavgasında kiracısını öldürdü

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki iki katlı müstakil evin birinci katında oturan F.M. ve oğlu Hüseyin M. (31) ile ikinci katta oturan kiracıları olan Mevlüt Kapan (35) arasında faturaları ödemediği iddiası ve sürekli sorunların oluşması nedeniyle tekrar tartışma çıktı.