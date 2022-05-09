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    • Yaşam
    • 10.05.2022 01:11
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    • 10.05.2022 01:17
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    Şanlıurfa'da gece yarısı ağlama seslerini duyanlar gördükleri karşısında şoke oldu! Yeni doğmuş bebeği...

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece yarısı karanlık bir sokakta ağlama sesinin duyan mahalleli sokağa indi. Sese doğru yönelen vatandaşlar gördükleri karşısında şoke oldular. Yeni doğmuş bir bebeğin poşet içerisinde olduğunu farkeden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    AA
    Ağlama sesini duyan şoke oldu

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, vicdansız anne sokakta doğurduğu bebeğini bir poşete koyup terk etti.

    Olay gece geç saatlerde, ilçenin Adnan Menderes Bulvarı civarları, Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi.

    Alınan bilgilere göre, gece geç saatlerde mahallenin karanlık sokağına gelen hamile bir kadın, burada kendi başına doğum yaptı.

        Daha sonra doğurduğu bebeğini bir poşete bırakan vicdansız anne, bebeğini sokağa bırakarak olay yerini terk etti.

        Karanlık sokakta bebek ağlamasını duyan mahalle sakinleri, bir poşet içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Ekiplerine bildirdi.

        Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı.
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            Haberler Yaşam Şanlıurfa'da gece yarısı ağlama seslerini duyanlar gördükleri karşısında şoke oldu! Yeni doğmuş bebeği...
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