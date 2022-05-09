Doğu Karadeniz'de Türkiye ortalamasının 2 katı yağışa karşı su yönetimi çağrısı

"FAZLA SULAR DERELERE, DENİZLERE KAVUŞMALI"

Özellikle Rize'de heyelan duyarlılığının yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Yüksek, "Yağışlar ile bu duyarlılık daha da hassas bir noktaya geliyor. Çok yanlış arazi uygulamaları ile arazilerde tahribatlar meydana getiriyoruz. Rize'de heyelanın olmadığı gün aslında 'Allah'a şükretmek gerekiyor' diye düşünüyorum.