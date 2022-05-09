Diyarbakır'daki infazla ilgili kan donduran ifadeler: Ölü taklidi yaparak kurtuldum yoksa kafama sıkarlardı!

'ÇOCUĞUM KAFASINDA MERMİYLE BÜYÜYECEK'

6 yaşındaki oğlunun kafasında uzun namlulu silahın mermisinin durduğunu ve çıkarılması durumunda felç olma riskinin bulunduğunu dile getiren Dağ, şunları söyledi:

"Doktorlar, 'beyninden kurşunu çıkarırsak senin çocuğun felç olur' diyor. O mermiyle beraber büyüyecek. Artık çocuğun durumu nasıl olur bilemiyoruz. Kızım başka bir hastanede yatıyor hayati tehlikesi devam ediyor. Ben 4 kurşun yedim, buradan kurtulmamız mucize. Uzun namlulu silahlarla 48 mermi attılar. Onlar zannetti ki hepimiz öldük. Ben ölü taklidi yaparak kurtuldum. Adamlar benim yanımdaydı, benimle onların arasında 5 metre vardı. Yanıma geldiler, ölü taklidi yaptım. Öldüğümü sandılar, yoksa kafama sıkarlardı. Benim çocuklarımdan da ses gelmiyordu. Arabanın arkasında da dolaştılar. Arabanın farları yandığı için S.B.'yi net olarak tanıdım. Elinde silah gördüm. 13 yaşındaki çocuğum da ateş kesildikten sonra arabanın önünde kaçarken onları gördü. Onlar nasıl bırakıldı?"