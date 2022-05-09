Aynı masada alkol aldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 ölü 1 yaralı

İzmir Kemalpaşa Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkisinde iddiaya göre birlikte alkol alan C.U. ile Ahmet Çetin, Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. C.U., tartışmanın büyümesi üzerine tabancasına sarıldı. Peş peşe tetiğe bastı. Arkadaşları Çetin ve Sönmez ve Bulut'a kurşun yağdırdı. Çetin ile Sönmez başından, Bulut ise kolundan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ola yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Çetin ve Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi açıklandı. Olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları hastaneye akın ederken polisler kaçan cinayet şüphelisi C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.
ANNELER GÜNÜ'NDE ANNESİZ KALDI
Erzincan'dan görev yaptıkları Köse'ye gitmek için yola çıkan öğretmen Bayram Aslan, öğretmen eşi Gülşah ve 1 yaşındaki kızları Aslıhan'ın içinde bulunduğu otomobil, Kelkit'te bir otobüsle çarpıştı. Feci kazada aracı kullanan Bayram Aslan ile minik kızı yaralandı. Ancak Gülşah Aslan, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı...
HİÇ ŞIK OLMADI
Eskişehir Alpu'da oturan Hasan Ipışık (62), iddiaya göre, önceki gün evde 4 şişe kolonyayı içince zehirlendi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İki gün yoğun bakımda tutulan Ipışık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ipışık'ın kolonyaları intihar için mi, yoksa alkol niyetine mi içtiği belirlenemedi.