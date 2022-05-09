Aynı masada alkol aldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 ölü 1 yaralı





1 KİŞİYE 1.2 MİLYON

5+1 bilen 1 kişi 1 milyon 187 bin 700 lira kazandı. 5 bilenler 6 bin 507'şer, 4+1 bilenler 470'er, 4 bilenler 44'er, 3+1 bilenler 25'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 bilenler 4'er, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



BİN 480 YENİ VAKA

Türkiye'de dün 98 bin 758 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Bin 480 kişiye tanı konuldu. 9 kişi hayatını kaybetti. Bin 526 kişi ise iyileşti.



GARGAMEL YAKALANDI

Kağıthane'de polis zehir tacirlerine operasyon yaptı. 'Gargamel' lakaplı torbacı yakalanıp hapse atıldı.



TAYT SAPIĞI

Ankara'da liseli Y.Ç'nin taytını çalan N.T, yakalandı. Savunması şoka uğrattı: 60 çamaşır çaldım. Kimse şikayetçi olmadı!



FINDIK ÇETİNER

Giresun'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Fındık Araştırma Enstitüsü bir çalışma yaptı. Yeni bir fındık türünü tescilledi. Bu türe "Çetiner" adı verildi. Yeni çeşidin, Giresun tombul fındığına yakın oranda beyazlama özelliğine sahip yani zar atma oranının olduğu belirtildi. Enstitü Müdürü Aysun Akar "Bu çeşidi dona maruz kalmayan yerlerde, özellikle de sahil kesimi için tavsiye ediyoruz" dedi.

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