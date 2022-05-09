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    Aynı masada alkol aldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 ölü 1 yaralı

    Aynı masada alkol alıp kafayı bulan genç, 3 arkadaşına kurşun yağdırdı. İkisini öldürüp birini kolundan yaraladı. İşte sizler için derlediğimiz 9 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Cinayet masası!

    İzmir Kemalpaşa Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkisinde iddiaya göre birlikte alkol alan C.U. ile Ahmet Çetin, Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. C.U., tartışmanın büyümesi üzerine tabancasına sarıldı. Peş peşe tetiğe bastı. Arkadaşları Çetin ve Sönmez ve Bulut'a kurşun yağdırdı. Çetin ile Sönmez başından, Bulut ise kolundan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ola yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Çetin ve Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi açıklandı. Olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları hastaneye akın ederken polisler kaçan cinayet şüphelisi C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.



    ANNELER GÜNÜ'NDE ANNESİZ KALDI
    Erzincan'dan görev yaptıkları Köse'ye gitmek için yola çıkan öğretmen Bayram Aslan, öğretmen eşi Gülşah ve 1 yaşındaki kızları Aslıhan'ın içinde bulunduğu otomobil, Kelkit'te bir otobüsle çarpıştı. Feci kazada aracı kullanan Bayram Aslan ile minik kızı yaralandı. Ancak Gülşah Aslan, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı...



    HİÇ ŞIK OLMADI
    Eskişehir Alpu'da oturan Hasan Ipışık (62), iddiaya göre, önceki gün evde 4 şişe kolonyayı içince zehirlendi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İki gün yoğun bakımda tutulan Ipışık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ipışık'ın kolonyaları intihar için mi, yoksa alkol niyetine mi içtiği belirlenemedi.



        'İLGEN'Ç KARAR
        Bursa'da kalp hastası Doktor Kamil İlgen, pandemi nedeniyle alkolmetreye üflemeyi reddetti. Yargıtay'ın emsal kararına istinaden kan tahlili yaptırabileceğini belirtti. Ehliyetini kaptırınca da mahkemeye gitti. İlgen "Kalp hastasıyım, 3 maske takıyorum, 12 yıldır alkole dokunmuyorum" dedi.



        ÇOK AYIP!
        Antalya'da Mustafa Aydemir, 2017'de lüks bir aracı 136 bin TL'ye satın aldı. Aracın sık sık arıza yapması sonucu firma hakkında hukuk savaşı başlattı. Aracı işyerinin önüne koyup, üzerine "Markanın ayıplı malıdır, 5 yıldır yatmakta" diye yazdı. Aydemir, "Defalarca aracı değiştirmelerini istedim, kabul etmediler" diyerek kızdı.



        KENDİNİ KURBAN ETTİ
        Zonguldak'ta sağlıkçı olarak görev yapan Yusuf Akmısır, oğlu A.O.A.'yı Filyos'a götürüp boynunu kesti. Sonra da polise gidip "oğlumu kurban ettim" diyerek kendini ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, yaralı genci hastaneye sevk etti. Tedavi gören genç, taburcu edildi. Tutuklanan baba ise Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Bunalımdan çıkamayan Akmısır, kendini asarak hayatına son verdi!



            YÜRÜ BE ŞÜKRÜ AMCA
            İzmir'de Şükrü Koçyiğit (60), 5 yıl önce trafik kazası geçirdi. Yatağa mahkum hale geldi. Ancak o hiç pes etmedi. Konya'da gördüğü tedavi sonrası yeniden yürüdü. En çok ayakkabı giymeyi özlediğini belirtti. "Çok mutluyum. Ayağa kalkıp gezmeyi çok özledim. Kazayı İzmir'de yaptım ama şifayı Konya'da buldum. Bol bol yürüyüp yürüyemediğim günlerin acısını çıkartacağım" dedi.
            Tolga YANIK



            'KUŞ'KULU OLAY!
            Adana'da bir kadın muhabbet kuşunun yumurtlama sorunu olduğunu söyleyip veteriner İsa İpek'in kliniğine gitti. Ancak bir süre sonra kuşunun öldüğünü söyledi. Bunun üzerine İpek'in kliniğine taş atıp camlarını yere indirdi. İpek, "Kadın olduğu için müdahale edemedim. 'Bugün camını indirdim, yarın seni öldüreceğim' dedi. İnsanların ve hayvanların sağlığını koruyan bir meslek icra ediyoruz. Mesleğimize yönelik saldırılara karşı cezalar caydırıcı değil maalesef. Bu da çalışma azmimizi kırıyor. Korkarım daha çok şiddete maruz kalacağız" dedi. Olay yerine giden Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse de son zamanlarda veteriner kliniklerine yapılan saldırıların arttığını kaydetti.



            YAREN ANNE
            Bursa'da Yaren Leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu, yürekleri ısıttı. Bu yıl 11'inci kez Karacabey İlçesi'ne gelen Yaren, kuluçkaya bile yattı! Adem Yılmaz, Yaren'in 4 yumurtası olduğunu açıkladı. "Nöbetleşe olarak bir gün eşi, bir gün Yaren yumurtaların üstüne yatıyor. Birkaç gün sonra inşallah yavruları çıkacak. Onları da ellerimle besleyeceğim" diyerek mutluluğunu anlattı.



                4 BİN KİLOMETREDEN KANDIRILDI
                Dolandırıcılık, yeşil sahalara sıçradı! Ulaş Birihan, kendini "Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabasıyım" diyerek tanıttı. Teknik direktör Bülent Uygun ve arkadaşlarını 2.5 milyon lira dolandırdı! Uygun'un tam Türkiye'den 4 bin kilometre uzakta Katar'da tatil yaparken kandırıldığı ortaya çıktı. Teknik direktör yaşadıklarını şöyle anlattı: 2018'den itibaren 125 bin dolar ve 1 milyon 50 bin lira verdim. Başkaları da yanmasın!



                GÜÇLÜ ANNE
                Karaman'da Buse Koçak, üçüzlere hamileydi. Doktorlar "2'sinin kalbine iğne yapıp gebeliği sonlandırmalıyız. Yoksa ölürsün" dedi. Ancak o kabul etmedi. Bebekleri dünyaya getirdi. Anneler Günü'nde mutluluk pozu verdi.



                1.4 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 1 milyon 381 bin 68 lira devretti. 5 bilenler 32 bin 692'er lira, 4 bilenler 750'şer lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                    1 KİŞİYE 1.2 MİLYON
                    5+1 bilen 1 kişi 1 milyon 187 bin 700 lira kazandı. 5 bilenler 6 bin 507'şer, 4+1 bilenler 470'er, 4 bilenler 44'er, 3+1 bilenler 25'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 bilenler 4'er, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

                    BİN 480 YENİ VAKA
                    Türkiye'de dün 98 bin 758 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Bin 480 kişiye tanı konuldu. 9 kişi hayatını kaybetti. Bin 526 kişi ise iyileşti.

                    GARGAMEL YAKALANDI
                    Kağıthane'de polis zehir tacirlerine operasyon yaptı. 'Gargamel' lakaplı torbacı yakalanıp hapse atıldı.

                    TAYT SAPIĞI
                    Ankara'da liseli Y.Ç'nin taytını çalan N.T, yakalandı. Savunması şoka uğrattı: 60 çamaşır çaldım. Kimse şikayetçi olmadı!

                    FINDIK ÇETİNER
                    Giresun'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Fındık Araştırma Enstitüsü bir çalışma yaptı. Yeni bir fındık türünü tescilledi. Bu türe "Çetiner" adı verildi. Yeni çeşidin, Giresun tombul fındığına yakın oranda beyazlama özelliğine sahip yani zar atma oranının olduğu belirtildi. Enstitü Müdürü Aysun Akar "Bu çeşidi dona maruz kalmayan yerlerde, özellikle de sahil kesimi için tavsiye ediyoruz" dedi.

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                    Haberler Yaşam Aynı masada alkol aldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 ölü 1 yaralı
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