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    5 ay önce yoga kursuna başlayan genç kadın, yoga hocası tarafından tacize uğradığını iddia etti

    F.N., 5 ay önce yoga kursuna başladı. Ancak iddiaya göre eğitmen E.S'ın cinsel saldırısına uğradı! Soluğu karakolda aldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

    Dilek Yaman Demir
    Yoga artık!

    Genç kadın, gittiği yoga kursunda cinsel saldırıya uğradını iddia etti! Soluğu adliyede aldı! Korkunç olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 36 yaşındaki F.N, 5 ay önce internette gördüğü reklamın ardından bir spor merkezinde yoga kursuna başladı. Geçtiğimiz günlerde de yoga hocası E.S'den birebir ders aldı. Ancak iddiaya göre yarı uykulu vaziyette hipnoz halindeyken hocanın tacizine maruz kaldı! Eğitmenin vücudunu ellediğini ileri süren genç kadın, tacizin ardından cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek soluğu karakolda aldı! E.S'den şikayetçi olan F.N, ifadesinde hocasının sürekli olarak cinselliği övücü konuşmalar yaptığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam 5 ay önce yoga kursuna başlayan genç kadın, yoga hocası tarafından tacize uğradığını iddia etti
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