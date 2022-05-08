Samsun'da sevgilisine 'Hakkını helal et' yazılı mesaj gönderen N.B isimli kadım daha sonra sonra tabanca ile kendisini vurdu.
Olay, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.B., aynı evde birlikte yaşadığı B.B.'ye, 'Hakkını helal et, seni seviyorum' diye mesaj gönderdi.
İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
Mesajın ardından birlikte yaşadıkları eve koşan B.B., N.B.'yi elinde tabanca ile görünce ikna etmeye çalıştı.
AĞIR YARALANDI
B.B.'nin çabalarına rağmen N.B. tabancayı karnına ateşledi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sevis ekipleri, N.B.'yi ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.
N.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, B.B. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.