Samsun'da sevgilisine 'Hakkını helal et' yazılı mesaj gönderen N.B isimli kadım daha sonra sonra tabanca ile kendisini vurdu.

Olay, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.B., aynı evde birlikte yaşadığı B.B.'ye, 'Hakkını helal et, seni seviyorum' diye mesaj gönderdi.