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    • Yaşam
    • 08.05.2022 20:06
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    • 08.05.2022 20:10
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    Motosikletle şarampole yuvarlanan karı-koca hayatını kaybetti

    Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet şarampole yuvarlandı. Kazada Hüseyin Sinan Turan ve eşi Ayşe Turan hayatını kaybetti.

    Şarampole uçtular

    Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet şarampole yuvarlandı.

    Kazada Hüseyin Sinan Turan (40) ve eşi Ayşe Turan (26) hayatını kaybetti.

    Kaza, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesindeki Kargasekmez mevkisinde meydana geldi.

    Plakası henüz öğrenilemeyen Hüseyin Sinan Turan yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

    Motosikletin parçalandığı kazada sürücü Hüseyin Sinan Turan ve eşi Ayşe Turan hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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