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    • Yaşam
    • 08.05.2022 20:52
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    • 08.05.2022 20:52
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    Muğla'da skandal olay! Kadınların fotoğrafını çeken kişi yakalandı

    Muğla'da, Menteşe Belediyesi'ne ait kadınlar tuvaletinde kadınların uygunsuz görüntülerini çeken kişi yakalandı. Telefonu incelenen kişinin galerisinde yüze yakın kadının fotoğrafı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    DHA
    Kadınların fotoğrafını çeken kişi yakalandı

    Muğla'da, Menteşe Belediyesi'ne ait kadınlar tuvaletinin kapısının altından, cep telefonu kamerasıyla içerideki kadınların uygunsuz görüntülerini çeken M.S., (27) gözaltına alındı. Cep telefonu galerisinde yüze yakın kadının fotoğrafı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sınırsızlık Meydanı'nda meydana geldi. Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile kiraya verilen kadınlar tuvaletinde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B. isimli müşteri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin işsiz M.S., olduğunu belirledi. Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda inceleme yapıldı.

    M.S.'nin telefonunda yüze yakın mağdur kadının video ve fotoğrafları bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Muğla'da skandal olay! Kadınların fotoğrafını çeken kişi yakalandı
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