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    • Yaşam
    • 08.05.2022 22:47
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    • 08.05.2022 22:55
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    Kasten öldürme suçundan 13 yıl 5 ay hükmü bulunan zanlı horoz dövüşünde yakalandı

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir bağ evine horoz dövüştürme nedeniyle baskın yapan emniyet ekipler 31 kişiye 56 bin TL para cezası kesti. Operasyonda kasten öldürme suçundan 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü de yakalandı.

    İHA
    Adam öldürüp horoz dövüştürmeye gitti

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir bağ evinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 31 kişiye toplam 56 bin lira para cezası uygulandı.

    Operasyonda, hakkında kasten öldürme suçundan 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü de yakalandı.

    Ballıca Mahallesi'nde horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.

        Adrese yapılan operasyonda horoz dövüştürdüğü tespit edilen 31 kişiye toplam 56 bin lira para cezası uygulandı. Kumar oynatılması için yer temin eden M.Ö. (44) ile H.T.'ye (36) ise adli işlem yapıldı.

        Bu arada baskın sırasında kaçmaya çalışan ve yapılan kimlik tespitinde kasten öldürme suçundan hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ö. (37) de yakalandı.

        Adreste yapılan aramada ise 20 bin 450 TL nakit para, saat, dövüşen horozların yaralarını dikmek için kullanılan iplik takılı 4 iğne, yara bandı, 14 horoz, ring olarak kullanılan kafes, 10 iskambil destesi, 1 gram kubar esrar ve esrar içiminde kullanılan çarşaf kağıda el konuldu.
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        Haberler Yaşam Kasten öldürme suçundan 13 yıl 5 ay hükmü bulunan zanlı horoz dövüşünde yakalandı
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