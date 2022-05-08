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    • Yaşam
    • 08.05.2022 19:36
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    • 08.05.2022 20:03
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    Antalya'da vicdansız sürücü köpeği kamyonun arkasına bağlayıp sürükledi

    Antalya’da bir sürücün kamyonun arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalıştı. Plaka üzerinden adres tespiti yapılan şahıs hakkında hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

    Vay vicdansız

    Antalya'da bir sürücün kamyonun arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalıştı.

    KAMYONUN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ
    Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezinde yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AFP 863 plakalı kamyonetin arkasına bağlanan köpeğin, zorla götürülmeye çalışıldığı görüldü.

    Yorgun ve bitkin düştüğü gözlenen köpeğin bir süre sonra kamyonetin arkasında sürüklendiği dikkati çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük gördü.

    YAKALANDI
    Köpeği sürüklerken bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedilen İ.Z isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Plaka üzerinden adres tespiti yapılan İ.Z. hakkında hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, 196 lira da idari para cezası uygulandı.

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    Haberler Yaşam Antalya'da vicdansız sürücü köpeği kamyonun arkasına bağlayıp sürükledi
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