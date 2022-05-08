Antalya'da vicdansız sürücü köpeği kamyonun arkasına bağlayıp sürükledi

Antalya'da bir sürücün kamyonun arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalıştı.
KAMYONUN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ
Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezinde yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AFP 863 plakalı kamyonetin arkasına bağlanan köpeğin, zorla götürülmeye çalışıldığı görüldü.
Yorgun ve bitkin düştüğü gözlenen köpeğin bir süre sonra kamyonetin arkasında sürüklendiği dikkati çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük gördü.
YAKALANDI
Köpeği sürüklerken bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedilen İ.Z isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Plaka üzerinden adres tespiti yapılan İ.Z. hakkında hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, 196 lira da idari para cezası uygulandı.