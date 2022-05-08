Antalya'da vicdansız sürücü köpeği kamyonun arkasına bağlayıp sürükledi

YAKALANDI

Köpeği sürüklerken bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedilen İ.Z isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Plaka üzerinden adres tespiti yapılan İ.Z. hakkında hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, 196 lira da idari para cezası uygulandı.