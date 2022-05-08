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    • Yaşam
    • 09.05.2022 06:27
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    • 09.05.2022 06:27
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    Mersin'de gece yarısı feci kaza! Hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Son dakika haberi! Mersin'in Mut ilçesinde hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu bir müzik grubunda solistlik yapan İzzet Öz (19) öldü, 3 kişi de yaralandı.

    DHA
    takvim.com.tr
    Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. M.S. yönetimindeki 42 AJV 05 plakalı hafif ticari araç ile S.D. yönetimindeki 33 T 8011 plakalı taksi bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan ve ilçedeki yerel bir müzik grubunda solistlik yapan İzzet Öz'ün öldüğü belirlendi.

    Kazada yaralanan sürücüler M.S. ve S.D. ile hafif ticari araçta bulunan E.C.K. ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Mersin'de gece yarısı feci kaza! Hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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