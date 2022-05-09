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    • Yaşam
    • 09.05.2022 07:56
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    • 09.05.2022 07:57
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    Yoga kursunda iğrenç olay! Hipnoz halinde önce taciz sonra tecavüz etti

    Son dakika haberi! İstanbul’da yoga kursuna giden 36 yaşındaki öğretmen Fatma N., özel ders sırasında hipnoz halindeyken eğitmen Erol S.’nin cinsel saldırısına uğradığını öne sürerek savcılığa şikayette bulundu. Yaklaşık 5 aydır kursta eğitim aldığını anlatan Fatma N., eğitmenin sürekli olarak cinselliği övücü konuşmalar yaptığını da kaydetti.

    Yoga kursunda tecavüz!

    İstanbul Sultangazi'deki bir okulda öğretmen olan Fatma N. (36), yoga kursuna gitmek istedi. İnternette gördüğü yoga kursu reklamı üzerine Kağıthane'deki bir spor merkezine giden Fatma N. kursa kayıt oldu.

    İddiaya göre, yoga eğitimi sırasında eğitmen, kendisine ve gruptaki diğer öğrencilere cinselliğin önemli olduğuna dair beyanlarda bulunuyordu.


    HİPNOZDAYKEN
    Geçtiğimiz günlerde eğitmenden özel olarak yoga dersi alan Fatma N., iddiaya göre hipnoz halinde yarı uykulu olduğu bir anda eğitmenin cinsel saldırısına maruz kaldı.

        Eğitmen, önce elleriyle taciz ettiği Fatma N.'ye iddiaya göre daha sonra tecavüz etti. Fatma N., kurstan çıktıktan sonra karakola giderek eğitmen Erol S. hakkında şikayetçi oldu.


        İfadesi alınan öğretmen, Fatma N., eğitmeninin kendisiyle özel ders yaptığı sırada yarı uykuluyken önce taciz, ardından cinsel saldırıya maruz kaldığını öne sürdü.

        CİNSELLİĞİ ÖVÜCÜ KONUŞMALAR YAPIYORDU
        Yaklaşık 5 aydır kursta eğitim aldığını anlatan Fatma N., eğitmenin sürekli olarak cinselliği övücü konuşmalar yaptığını da kaydetti. Sabah'ta yer alan habere göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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