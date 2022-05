Havaların ısınmasıyla birlikte emniyet teyakkuza geçti! Hem karadan hem havadan didik didik taranıyor

"HER TARAF DENETLENİYOR. ÇOK MEMNUNUZ"

Ailesiyle piknik yapmaya gelen Mustafa Yılmazer, "Ormanlar konusunda dikkat etmemiz gereken en önemli husus ormanlara giren kişilerin hakikaten kontrollü olması lazım. Özellikle çocukların ve gençlerin biraz daha dikkatli olunması için büyüklerin onları gözlemlemesi gerekiyor. Devletimizin bu konuda üzerine düşen her türlü görevi yaptığını gözlemliyoruz. Yani gerek helikopterle havadan, polisler böyle karadan, her taraf denetleniyor. Çok memnunuz. Biz de vatandaş olarak ateş yakmıyoruz ormanlık alanlarda. Termoslarla çayımızı getiriyoruz. Diğer hazırlıklarımızı evimizde yapıyoruz. O yüzden inşallah bir sıkıntı olmaz. Ormanlarımız güvenli bir şekilde gelecek nesillere aktarılır" dedi.