Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.05.2022 19:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2022 19:14
    ABONE OL

    Havaların ısınmasıyla birlikte emniyet teyakkuza geçti! Hem karadan hem havadan didik didik taranıyor

    Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte olası orman yangınlarının önüne geçmek için emniyet güçleri harekete geçti. Bu kapsamda İstanbul Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda havadan ve karadan tarama yapan polislere özel harekat polisleri ve Yunus polisleri de katıldı.

    DHA
    Havaların ısınmasıyla birlikte emniyet teyakkuzda

    Sultanbeyli'de olası orman yangınlarına karşı yapılan denetimlerde Aydos Ormanı hem havadan hem de karadan kontrol edildi.

    Denetimlere özel harekat polisleri ve Yunus polisleri de destek verdi.

    Havaların ısınmasıyla birlikte ormanlık alanlarda çıkabilecek olası yangınlara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

            "HER TARAF DENETLENİYOR. ÇOK MEMNUNUZ"
            Ailesiyle piknik yapmaya gelen Mustafa Yılmazer, "Ormanlar konusunda dikkat etmemiz gereken en önemli husus ormanlara giren kişilerin hakikaten kontrollü olması lazım. Özellikle çocukların ve gençlerin biraz daha dikkatli olunması için büyüklerin onları gözlemlemesi gerekiyor. Devletimizin bu konuda üzerine düşen her türlü görevi yaptığını gözlemliyoruz. Yani gerek helikopterle havadan, polisler böyle karadan, her taraf denetleniyor. Çok memnunuz. Biz de vatandaş olarak ateş yakmıyoruz ormanlık alanlarda. Termoslarla çayımızı getiriyoruz. Diğer hazırlıklarımızı evimizde yapıyoruz. O yüzden inşallah bir sıkıntı olmaz. Ormanlarımız güvenli bir şekilde gelecek nesillere aktarılır" dedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI
            Haberler Yaşam Havaların ısınmasıyla birlikte emniyet teyakkuza geçti! Hem karadan hem havadan didik didik taranıyor
                SON DAKİKA