Sosyal medyada gördüğü kolonyalı şakayı yapayım derken kuzenini yakıyordu! Tekme tokat dayak kamerada





Sosyal medyada gördüğü şakayı kuzenine yapan B.A., daha sonra dükkâna gelerek kuzeninden özür diledi. Neredeyse bir faciaya neden olan şaka hakkında konuşan ve eli yanan Devran Akgöl, "Amcaoğlumla otururken biraz dalmıştım, kendisi sosyal medyadan gördüğü bir videoyu bana yansıttı. Ama yanıcı madde olduğu için ufak bir kaza geçirdi.