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    • Yaşam
    • 07.05.2022 11:59
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    • 07.05.2022 11:59
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    Kadıköy’de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi

    Son dakika haberi! Kadıköy’de bir vatandaş, durakta beklemediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan İETT şoförüyle tartışma yaşadı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    İHA
    İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi

    Olay, geçtiğimiz aylarda Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerinde meydana geldi.

    İddiaya göre, durakta beklemediği gerekçesiyle otobüse alınmayan vatandaş, İETT şoförüne saldırdı.

    İkili arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

    Tarafların tekme ve yumruklu kavgasını çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

        Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


        Görüntülerde, otobüse alınmadığı iddia edilen şahsın İETT aracını yumrukladıktan sonra otobüs şoförüyle tartışmaya başladığı görülüyor.

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