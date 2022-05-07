Bodrum'da deniz sezonu açılıyor! Plaj giriş ücreti 1500 lahmacun 195 lira

Her tatil döneminde olduğu gibi bu yıl da havaların ısınmaya başlama-sıyla Bodrum bölgesindeki plaj fiyatları gündemde.

Plaj giriş ücretlerinin yanı sıra lahmacun fiyatlarıyla da adından söz ettiren Bodrum'da plaj giriş ücretleri kişi başı 1.500 lirayı buluyor. Geçen yıl fiyatlar 200 lira ile 900 lira arasında değişirken, bu yıl fiyatlar ise 200 liradan başlayıp 1.500 liraya çıkıyor.

Milliyet'in haberine göre; Bölgede faaliyet gösteren beach ve otellerin adisyonları sosyal medyada paylaşılıyor. Henüz tüm plajların açılmadığı bölgede, bir kısmı bayram sonrası bir kısmı da haziran ayı itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Artan giderler, personel maliyetlerinin fazla olması nedeniyle fiyatların yükseldiği belirtiliyor. Giriş ücretini euro olarak alan işletmeler de yer alıyor.