Bodrum'da deniz sezonu açılıyor! Plaj giriş ücreti 1500 lahmacun 195 lira

HARCAMA LİMİTLİ

Bodrum'daki Maçakızı'nın günlük harcama limiti bu yıl 1.500 lira + yüzde 13 servis ücreti şeklinde. Her yıl yüksek lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelen Maçakızı'nda hamburger, salata, kebap gibi yiyeceklerin fiyatları 300 liradan başladığı belirtiliyor. Fethiye'de yer alan Help Beach'in ücreti 200 lira, ancak kalabalık gruplarla gittiğinizde 4-6 kişilik fiyatlar 1.600-4.000 lira civarında değişiyor. Deniz kenarında yer alan şezlonglarda oturmak isterseniz, ücret biraz daha artıyor. İstanbul Büyükada'da yer alan Yörükali Plajı'nda günlük kişi başı ücret 100 lira. Bu ücretlerin içerisinde şezlong, şemsiye, duş gibi hizmetler de bulunuyor.