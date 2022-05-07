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    • Yaşam
    • 08.05.2022 04:10
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    • 08.05.2022 04:10
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    Kocaeli'de polisten kaçan adam yaptığı kazanın ardından yakalandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrol yapan emniyet güçlerinin dur ihtarına uymayan bir kişi polisten kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından kaçan kişi kaza yaptıktan sonra yakalandı.

    AA
    Polisten kaçan adam kaza yaptı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, "dur" ihtarına uymadığı polis ile yaşadığı kovalamaca sırasında kaza yapan sürücü gözaltına alındı.

    Karabaş Mahallesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Y. yönetimindeki 35 BMV 53 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşanmaya başladı.
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        Haberler Yaşam Kocaeli'de polisten kaçan adam yaptığı kazanın ardından yakalandı
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