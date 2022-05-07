İzmir'de gece yarısı facia! Birlikte alkol aldığı arkadaşlarını tek tek öldürdü

Olay, saat 20.30 sıralarında Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan C.U. ile Ahmet Çetin Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.