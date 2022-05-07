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    • Yaşam
    • 08.05.2022 03:28
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    • 08.05.2022 03:28
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    İzmir'de gece yarısı facia! Birlikte alkol aldığı arkadaşlarını tek tek öldürdü

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gece yarısı meydana gelen bir olay herkesi korkuttu. Birlikte alkol alan 3 arkadaş bir süre sonra alkolün etkisiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından C.U. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermilerle başından vurulan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez yaşamını yitirdi, Feyyaz Bulut ise kolundan yaralandı.

    DHA
    Alkol aldığı arkadaşlarını vurdu

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, alkol alan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, C.U. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermilerle başından vurulan Ahmet Çetin (35) ve Kemal Sönmez (26) yaşamını yitirdi, Feyyaz Bulut (33) ise kolundan yaralandı.

    Olay, saat 20.30 sıralarında Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan C.U. ile Ahmet Çetin Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    C.U., tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i başından, Feyyaz Bulut'u da kolundan vurdu. C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ola yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Öte yandan, olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları hastaneye akın etti.

            Çetin ve Sönmez'in ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Ekipler, olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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