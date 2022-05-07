Sosyal medya hesaplarında paylaşılan köpük partisi fotoğrafları boşanma delili sayıldı!

Manavgat ilçesindeki okulun müdür yardımcısı A.K.P., özel okulda öğretmenlik yapan eşi G.P.'den boşanmak için Manavgat 1'inci Aile Mahkemesi'ne 17 Nisan 2019'da dava açtı. Eşinin ardından G.P. de aldatıldığı iddiasıyla 15 Ekim 2020'de karşı dava açtı. Davalar, Manavgat 2'nci Aile Mahkemesi'nde birleştirildi. G.P., mahkemeye sunduğu dilekçede, 13 Temmuz 2011'de evlendiği A.K.P.'nin aşırı titiz olduğunu, çocuk sahibi olmak istemediğini, 2019'un Mart ayında da yüzüğünü bırakarak evi terk ettikten sonra boşanma davası açtığını anlattı.
MESAJLA ÖĞRENMİŞ
G.P., dilekçesinde, dava sürecinde A.K.P.'nin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü G.Ö.'nün sosyal medya hesabından gönderdiği "Ben A.K.'yi seviyorum. O da beni seviyor. A.K. seni aldatıyor. Hem sen kimsin? Ben okuldan birisiyim' mesajıyla aldatıldığından haberdar olduğunu belirtti.
G.P., dava dosyasına A.K.P.'nin G.Ö. ile tatilde çekilip sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarını delil olarak sundu. Dosyada, A.K.P. ve G.Ö.'nün rafting yaparken, köpük partisinde eğlenirken ve G.Ö.'nün yakınlarıyla olduğu fotoğrafları yer aldı. G.P., dilekçesinde 500 bin lira maddi, 650 bin lira manevi tazminata hükmedilmesine, dava süresince aylık 2 bin lira tedbir nafakası ödenmesine ayrıca düğündeki ziynet bedelleri için 50 bin lira talep etti.