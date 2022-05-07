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    • Yaşam
    • 08.05.2022 01:51
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    • 08.05.2022 01:52
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    İzmir’de kontrolden çıkan otomobil takla attı!

    İzmir’in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. 4 kişinin yaralandığı kazada yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Takla!

    İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı.

    Kaza, gece saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Balçova istikametinden Konak yönüne gitmekte olan V.A., idaresindeki 35 TVC 78 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

    4 YARALI
    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yolcu konumundaki 4 yaralı sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslara alındı.

    Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken, kazadan yara almadan kurtulan araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Öte yandan, otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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