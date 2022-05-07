ABD vatandaşlığı vaadiyle 130 bin lira vurgunda flaş detay: ‘BM amblemli, yeşil plakalı araçla kandırdı’



'ASIL ONLAR DOLANDIRICI'

Dolandırıcılıkla suçlanan Ümit A. ise asıl dolandırıcıların Deniz Özçelik ve Murat Tek olduğunu öne sürdü. Sorgusunda ODTÜ mezunu makine yüksek mühendisi olduğunu belirten Ümit A. "Aylık gelirim 8 bin liradır. Tuzla'da bulunan bir şirkete danışmanlık yaparım. Özçelik ve Tek bir gün Kocaeli'ne gitmek için aracımı istedi. Karekod, ben aracı verdikten sonra konulmuştur. Aracın arka kısmında da tapu senetleri vardı. Deniz 'Bunları senden daha sonra alırım burada kalsınlar' dedi. Sonradan Deniz'in parti başkanı olduğunu öğrendim. Kendileri bu şekilde birçok kişiyi dolandırdılar. Evrakların içinden çıkan sahte diplomayı da aracıma Deniz koydu. Arabada bulunan kaşeler ve sahte evraklar da bu şahıslara aittir" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli Ümit A. cezaevine gönderdi.