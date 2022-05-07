Bursa'da düşen uçağın pilotlarının havalimanındaki son görüntüleri ortaya çıktı: Ölüme böyle gittiler!





ÖLÜME BÖYLE YÜRÜMÜŞLER

Kaza öncesi Yunuseli Havalimanı'nda uçuşa hazırlık yapan Otkun ve Avşar'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde Avşar'ın çantasıyla birlikte aprona doğru yürüdüğü; Otkun ile sohbet edip son incelemelerini yaptıktan sonra uçağa binip piste doğru gittiği anlar yansıdı.