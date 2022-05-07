Bursa'da düşen uçağın pilotlarının havalimanındaki son görüntüleri ortaya çıktı: Ölüme böyle gittiler!

Uçak kazası, 25 Nisan tarihinde Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokakta yaşandı.
Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı 500 metre ileride sokak arasına düştü.
Kaza sonucu uçakta pilot Furkan Otkum (29) ve Murat Avşar (32) hayatını kaybetti.
ÖLÜME BÖYLE YÜRÜMÜŞLER
Kaza öncesi Yunuseli Havalimanı'nda uçuşa hazırlık yapan Otkun ve Avşar'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde Avşar'ın çantasıyla birlikte aprona doğru yürüdüğü; Otkun ile sohbet edip son incelemelerini yaptıktan sonra uçağa binip piste doğru gittiği anlar yansıdı.