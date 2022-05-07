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    • Yaşam
    • 07.05.2022 09:22
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    • 07.05.2022 09:22
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    Bursa'da düşen uçağın pilotlarının havalimanındaki son görüntüleri ortaya çıktı: Ölüme böyle gittiler!

    Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düştüğü kazada pilot Furkan Otkun ve pilot öğrencisi Murat Avşar hayatını kaybetmişti. Olaydan birkaç dakika önce havalimanında genç pilotların ölüme yürüyüşü, uçağa binme anları ve uçağın havalanmasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Uçağın kalkış yapmadan hemen önce Otkun ve Avşar'ın 10 dakikalık bir inceleme yapıp sohbet ettiği ve uçağın düştükten sonra pilot arkadaşlarının panikle havalimanında koştuğu anlar kameraya yansıdı.

    takvim.com.tr
    İHA
    Ölüme böyle gittiler! Pilotların son görüntüleri ortaya çıktı

    Uçak kazası, 25 Nisan tarihinde Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokakta yaşandı.


    Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı 500 metre ileride sokak arasına düştü.

    Kaza sonucu uçakta pilot Furkan Otkum (29) ve Murat Avşar (32) hayatını kaybetti.



    ÖLÜME BÖYLE YÜRÜMÜŞLER
    Kaza öncesi Yunuseli Havalimanı'nda uçuşa hazırlık yapan Otkun ve Avşar'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde Avşar'ın çantasıyla birlikte aprona doğru yürüdüğü; Otkun ile sohbet edip son incelemelerini yaptıktan sonra uçağa binip piste doğru gittiği anlar yansıdı.


        İkili pistte seyir halindeyken uçuş yapacakları ana piste geldi. Ayrıca görüntülere Avşar ve Otkun'un arkadaşlarının panik anları da yansıdı.

        Havalimanında uçuşları takip eden iş arkadaşlarının uçağın düşmesine şahit olduğu ve siyah dumanların yükselmesi üzerine aprona doğru hızla koştuğu görülüyor.


        Öte yandan uçağın kalkış yaptıktan 500 metre sonra düştüğü ve Bağlarbaşı mahallesinden dumanların yükseldiği anlarda görüntülere yansıdı.

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        Haberler Yaşam Bursa'da düşen uçağın pilotlarının havalimanındaki son görüntüleri ortaya çıktı: Ölüme böyle gittiler!
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