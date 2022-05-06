Ataşehir’de trafik magandası kamerada! 2 çocuğunun gözü önünde dehşet saçtı

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, tatil hazırlığı için Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ali Naim Küçük, sıkışan trafikte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini gördü. Bunun üzerine Küçük, emniyet şeridini ihlal edip yolun sağından hızla geçmeye çalışan sürücüye engel olmak için aracıyla yolu ortaladı.
Arkadan gelen sürücü, Ali Naim Küçük'ün engeline takılınca diğer sürücüler gibi aracıyla sıkışan trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Bir süre sonra trafik açılınca arkadan gelen sürücü, direksiyonunu Ali Naim Küçük'ün aracının önüne kırarak yolunu kesti. Ardından küfürler etmeye başladı. Bu esnada araçta 5 buçuk yaşında kızı ve 2 yaşında oğluyla araçta olan Küçük, araçtan inmedi. Trafik magandası ise Küçük'ün çocuklarının gözü önünde aracından inerek Küçük'ün camına vurup tehditler savurdu ardından Küçük'ün aracının yan aynasını kırdı. O esnada Küçük, hırsını alamayan magandaya çocuklarının gözü önünde karşılık vermek istemedi. Trafik magandası kırdığı aynayla araç camına da vurduktan sonra aynayı fırlatıp arabasına binip uzaklaştı.
TRAFİK MAGANDASI KAMERADA
Ali Naim Küçük, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde trafik magandasının Küçük'ün araç camına vurup tehditler ve küfürler savurduğu ardından araç camının kırdığı görülüyor.