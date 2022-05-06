Ataşehir’de trafik magandası kamerada! 2 çocuğunun gözü önünde dehşet saçtı





"SAĞDAN EMNİYET ŞERİDİNDEN KAPTIRMIŞ GELİYORDU"

O anları anlatan Ali Naim Küçük, "Olay, bayram tatilinden bir önceki gün geçtiğimiz hafta cumartesi günü yaşandı. Bayram için yola çıkmadan önce çocukları evde aldım. Rahatça hazırlanalım diye benzin aldım. Yolda giderken Ataşehir Turgut Özal Bulvarı'nda bir araç, böyle peş peşe bir sürü araba giderken sağdan emniyet şeridinden kaptırmış geliyordu. Orada bütün insanlar nizami bir şekilde trafikte seyrederken oradan birinin emniyetten gelip diğer insanların tabiri caizse vaktini çalması beni huzursuz eden bir durumdu. Ben de hafifçe sağa doğru kaydırarak arabamı, onun oradan geçmesini engelledim. Tabiri caizse yolunu kapattım. O da diğer insanlar gibi aynı sırada gitmek zorunda kaldı. Yolun sonunda kendisi yanıma yaklaşıp camını açtı. Camdan küfürler içinde bağırıp çağırmaya başladı. Ben kendisine "Utanmıyor musunuz beyefendi, orada herkes beklerken siz yandan geliyorsunuz" dedim. Kendisi daha da böyle hiddetli bir şekilde arabasını önüme çekti. Benim yolumu kapattı ve araçtan hızlı bir şekilde indi. Aracımın yanına geldi, cama vurmaya başladı. Ben hiç inmedim, çünkü arkada iki tane çocuğum vardı. Biri 5 buçuk yaşında, diğeri 2 yaşında. Onları açıkçası yalnız başına bırakmak istemedim. Hiç araçtan inmedi, camı bile açmadım." dedi.