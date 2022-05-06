Eşi Selma Kılıç'ı defalarca bıçaklayarak öldüren Tuncay Kılıç'ın yakalandığı anlar kamerada

Ataşehir'de Tuncay Kılıç parkta herkesin gözü önünde eşi Selma Kılıç'ı defalarca bıçakladı.
Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaydan sonra vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen saldırgan gözaltına alındı.
Olay saat 13.00 sıralarında Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre aralarında bir süredir geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç ayrı yaşıyordu. Bugün parkta karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı.
Tuncay Kılıç bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği saldırganın rahat tavırları dikkat çekti.