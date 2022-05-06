2021 yılında kırmızı et üretimi yüzde 9,3 arttı! 1 milyon 952 bin 38 ton

Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 8,9 artarak, 1 milyon 460 bin 719 ton, koyun eti üretimi yüzde 11,7 artarak, 385 bin 933 ton, keçi eti üretimi yüzde 4,5 artarak, 94 bin 555 ton, manda eti üretimi ise yüzde 28,6 artarak, 10 bin 831 ton oldu.