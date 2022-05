2021 yılında kırmızı et üretimi yüzde 9,3 arttı! 1 milyon 952 bin 38 ton

Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim verileri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2012 yılında 1 milyon 67 bin 553 ton iken 2021 yılında 1 milyon 952 bin 38 tona ulaştığı görüldü. 2021 yılı için 1 milyon 952 bin 38 ton olan toplam kırmızı et üretiminin yüzde 74,8'ini sığır eti, yüzde 19,8'ini koyun eti, yüzde 4,8'ini keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluşturdu.