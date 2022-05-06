Adana'da akılalmaz olay: Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu

'ZİNCİRİ HİÇ SÖKMEDİ'

Ekipler, kapısını açtırıp girdikleri evde V.C.'yi ayağındaki zinciri söküp, kurtardı. V.C. ile o sırada evde olan ağabeyi Usame C. ve daha sonra ulaşılan anne Semire M., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.