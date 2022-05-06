Adana'da akılalmaz olay: Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu

Olay, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki müstakil bir evin 2'nci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Semire M.'nin 8 çocuğundan en küçüğü V.C., iddiaya göre sürekli evden kaçıp, kentteki trafik ışıklarında dilenmeye başladı.
Ailesi tarafından defalarca uyarılan V.C., mart ayında evden kaçıp, bir arkadaşının evinde kaldı. Daha sonra Usame C. (19), kaldığı adrese gidip kız kardeşi V.C.'yi eve getirdi.
Anne Semire M. de kızı V.C.'yi, yatak odasındaki pencere demirlerine ayağından zincirle bağladı. Bir ay boyunca bağlı kalan V.C., 29 Nisan'da bağırarak yardım istedi. Kızın sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.